ソフトバンクの今宮健太内野手（３４）が２２日の日本ハム戦（エスコン）でプロ通算１００号アーチを放った。「７番・遊撃」で出場し、メモリアル弾が生まれたのは２回。中村の２号先制弾の余韻が残る中、左脇腹痛から一軍復帰３戦目となった男が続いた。相手先発・北山の初球１５２キロ真っすぐを強振。右中間席へ伸びる見事な２号ソロに「北山投手の強い真っすぐに負けないように、その真っすぐをしっかり打ちにいこうと思いま