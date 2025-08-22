演歌歌手水森かおり（51）が22日、石川県輪島市の「輪島大祭前夜祭」でミニステージを開催した。公演前には輪島朝市や仮設住宅などを訪問した。輪島が舞台である自身のヒット曲「輪島朝市」の縁もあり、能登半島地震後には被災地である同所を訪れ復興支援に努めてきた。「輪島朝市」は現在、宅田町にある商業施設「ワイプラザ輪島店」の中で“出張輪島朝市”として約30店舗が営業中。「輪島大祭前夜祭」前に同所を訪問した水森は、