麻雀プロリーグ「Ｍ．ＬＥＡＧＵＥ」（Ｍリーグ）による「Ｍリーグキッズ麻雀フェスティバル」が２２日、都内で開催された。麻雀を「頭脳スポーツ」として楽しく学び、体験してもらうことを目的とした無料の参加型イベントで、対象は小学生。一局対局や麻雀教室などで現役のＭリーガーと交流できるとあり、多くの家族連れが会場に訪れた。フォトスポットや縁日ブースも大盛り上がり。抽選で選ばれた１００人による麻雀大会も