ピーチ・アビエーションは、国内線を対象とした「旅フェス」第4弾を、8月22日正午から28日まで開催する。搭乗期間は9月11日から12月26日まで。ミニマム運賃で、燃油サーチャージなし、諸税や空港使用料、支払手数料は別途必要となる。手荷物の預け入れや座席指定料金は含まれていない。片道最低運賃は以下の通り。「旅フェス」は5週連続で開催する。・大阪/関西発着奄美（3,000円）、長崎（3,190円）、仙台（3,590円）、宮崎（3,69