日本モータボート競走会は２２日、日高逸子（６３＝福岡）が１９日付で現役を引退したことを発表した。引退理由について「満身創痍で、もう走るのが嫌になってしまった。通算２５００勝もできたし、自分自身、満足しています。賞金女王決定戦競走を優勝できたのが一番の良い思い出です。ここまで長くやれたのも、皆さまの声援のおかげです。ありがとうございました。」とコメントした。日高は５６期生として１９８５年５月に