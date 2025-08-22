【ニューデリー＝青木佐知子】スリランカの地元紙デイリー・ミラーなどによると、同国の捜査当局は２２日、ラニル・ウィクラマシンハ前大統領を国費不正流用の疑いで逮捕した。スリランカで大統領経験者が逮捕されるのは初めてだという。報道によると、ウィクラマシンハ氏は大統領を務めていた２０２３年９月、私的な目的でロンドンを訪れた際、旅費や警備費用に公金を充てた疑いが持たれている。ウィクラマシンハ氏は、スリラ