新型の基幹ロケットとしてH2Aロケットからバトンを受け取ったH3ロケットの新たな打ち上げ日が決まりました。H3ロケット7号機は今年10月21日午前11時前に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定です。JAXAによりますと、H3ロケット7号機は今年10月21日午前10時58分ごろ、種子島宇宙センターから打ち上げられる予定です。7号機には、国際宇宙ステーションISSに物資を運ぶ新型の無人補給機「HTV - X」の1