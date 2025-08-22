◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）巨人・岡本和真内野手が３回、左肘じん帯損傷から復帰後初となる９号アーチを放った。０−０出迎えた３回２死、ＤｅＮＡの先発・ジャクソン投手から左中間スタンドにたたき込む一発で、巨人が先制点を挙げた。岡本は「打てて素直に嬉しいです。先制できて良かったです」とコメントした。