大相撲で２３歳の幕下・海真（田子ノ浦）が２２日、東京・墨田区の両国国技館で健康診断を受診した。体重、血圧測定は順調にこなしたが、最後に受診した「採血」に苦戦した。左右両腕を交互にゴムチューブで締め付けて、血管を浮き上がらせようとしたが、２０分近い努力もむなしく、厚い筋肉の下に隠れた血管は見つからず。担当者は両腕からの採血を諦め、右手の甲に針を刺したが、血は流れ出てこなかった。針を刺された海真は