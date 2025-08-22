電動クロスオーバーで復活したキャトル傑作のイメージを巧みに継承し、クラスリーダー級の実力を与えたバッテリーEV、5（サンク）をリリースしたルノー。その勢いを加速するように、伝説的な4（キャトル）がクロスオーバーになって復活を果たした。【画像】伝説の1台がクロスオーバーにルノー4 E-テック同クラスのEVたちスズキeビターラも全145枚オリジナルの存在は、AUTOCARの読者ならご存知だろう。1961年から1994年の間