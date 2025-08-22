◆プロアマ交流戦巨人３軍１―５中大（２２日・Ｇ球場）２４年３月に左肘内側側副じん帯再建術（トミー・ジョン手術＝ＴＪ手術）を受けた巨人の石田隼都投手（２２）が、８回から３番手で登板。実戦復帰後４戦目で初となる２イニングを投げて２安打無失点。「２イニング目から結構疲れていて、腕が振れない感じがあった。自分では先発だと思っているので、間を空けてもう一回出力を上げられるように練習していければ。変化球は