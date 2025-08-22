サッカーのドイツ2部カールスルーエは22日、ドイツ1部ボルシアMGからFW福田師王（21）を今季終了までの期限付きで獲得したと発表した。買い取りオプションを行使した際の移籍金は100〜150万ユーロ（約1億7000万円〜2億6000万円）と報じられている。背番号は13。福田はクラブ公式サイトで「カールスルーエでの挑戦を本当に楽しみにしている。クラブは獲得のために多大な努力を払い、ここでさらに成長できる機会があることを明確