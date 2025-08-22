私はアンリ。学生時代に友だちと旅行していたときは、本当に楽しく過ごしていました。しかし今はみんなそれぞれが違うライフスタイルとなり、なかなか会うことすらできません。そこで私は比較的会いやすいトモカに、旅行について声をかけることにしました。ところがトモカは「行きたいね」と言いつつも、行動を起こしてくれません。イライラした私がすこし強めに言うと、「二馬力」発言が……。「独身のくせに」と言われた気がした