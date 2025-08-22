先週、東海道新幹線の車両から突然、煙が出た問題で、床下の機器が故障し、安全装置が作動しなかったとみられることがわかりました。 【写真を見る】新幹線の車両から煙…JR東海「非常にまれな不具合が重なって発生」床下の機器が故障…安全装置が作動せず 今月15日、新大阪発静岡行きの「こだま764号」の床下から煙が出て、乗客約250人が岐阜羽島駅に臨時停車した後続の「のぞみ」号に乗り換えました。 煙が出た車両は、6月に