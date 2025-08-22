学びやに子どもたちの元気な声が戻ってきました。県内の公立小中学校は22日、始業式のピークを迎え、2学期がスタートしました。「おはようございます」全校児童187人が通う長野市中心部の鍋屋田小学校です。22日から2学期が始まり、5年2組の教室では児童が夏休みの思い出や出来事を俳句にして発表しました。5年生「（スライダーで）チューブがすごい浮いて結構怖かった」5年生「びんずるで、たいこをたた