公演「世界の果てからこんにちは3」の一場面（SCOT提供）演出家の鈴木忠志さん（86）が設立した劇団SCOTが富山県南砺市利賀村に拠点を移して今年で50年目を迎え、恒例の演劇祭「SCOTサマーシーズン2025」が22日、富山県利賀芸術公園（同市）で開幕した。9月14日まで開かれる。22日は現代日本のあり方を問う「世界の果てからこんにちは3」を上演。東京都から訪れた後藤正子さん（60）は「声の出し方など身体性の部分が面白い」