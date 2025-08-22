記者会見する北海道の鈴木直道知事＝22日午後、北海道庁北海道の鈴木直道知事は22日の記者会見で、知床の羅臼岳で男性がヒグマに襲われ死亡した事故について、当時の状況や登山者への注意喚起の在り方を、環境省や林野庁と詳しく検証する方針を明らかにした。「危険と判断されれば入山規制を検討するべきとの意見もあるが、ルールを守って登山する人の機会喪失にもつながる」と述べ、専門家の意見を聞きながら対応する考えを示し