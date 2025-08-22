◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神（22日、神宮球場）ヤクルト・村上宗隆選手が4回に第9号ソロを放ち、先制に成功しました。両チーム無得点で迎えた4回、打席には1打席目で2塁打を放っていた村上選手が入ります。村上選手は阪神の先発・郄橋遥人投手の初球のツーシームをとらえると確信。打球はそのまま左中間スタンドへ飛び込むソロホームランとなりました。村上選手はこれが23試合目の出場で9本目のホームラン。オスナ選