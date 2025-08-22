人気漫画「ドラゴンボール」の初版本の偽物を販売したとして、静岡県警は２２日、中国籍で水戸市の理学療法士の男（３３）を商標法違反容疑で逮捕したと発表した。逮捕は６日。発表によると、男は今年３〜４月、フリーマーケットサイトで、ドラゴンボールの単行本第１巻の初版本の偽物２冊を計約１万３０００円で販売した疑い。県警は認否を明らかにしていない。県警によると、購入者がカバーの色が白すぎることに違和感を抱