子どもが小学生にもなると友達と一緒に遊ぶことが増えますよね。近くの公園で遊ぶと言っていたものの、ときには大人の目の届かないところで遊んでいることもあるかもしれません。アプリ「ママリ」には、子どもが近所の路地に無断で入っており、そのお宅の花壇を壊してしまったとの声が届きました。夜にその報告を受け、ひとまず謝罪に行ったものの、改めてお詫びに行きたいと考えているようです。この記事ではママリに寄せられた声