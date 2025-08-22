20日からの3日間で、第9回アフリカ開発会議（TICAD）で来日した各国首脳や国際機関代表34人と会談した石破首相＝横浜市石破茂首相は22日、アフリカ開発会議（TICAD）で来日した各国首脳らとの「マラソン会談」を終えた。20日からの3日間で、アフリカ諸国首脳や国際機関代表らとの個別会談は計34人に上った。食料安全保障やインフラ整備などの支援を表明し、新興・途上国「グローバルサウス」との関係強化を図った。22日は5人の