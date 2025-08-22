◇プロ野球セ・リーグ 巨人-DeNA(22日、東京ドーム)巨人の4番・岡本和真選手が復帰後初となる9号ソロを放ち、先制しました。岡本選手は、0-0の同点で迎えた3回裏の第2打席、相手先発・ジャクソン投手のスライダーをとらえ、レフトスタンド最前列へ飛び込むソロホームランを放ちました。岡本選手はこのホームランで今季9号目、5月1日の広島戦以来の一発となりました。