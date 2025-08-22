２２日の東京株式市場の週間値動きで、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比１５０円８４銭（０・３８％）高の３万９８２４円９４銭だった。日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比７４５円０２銭（１・７２％）安の４万２６３３円２９銭だった。前週の流れを引き継ぎ、週明け１８日は各株価指数で最高値を更新した。しかし、その後は短期間に株価が急上昇した反動で、当面の利益を確定させる