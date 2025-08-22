◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-ソフトバンク(22日、エスコンフィールドHOKKAIDO）日本ハムは3回裏、レイエス選手のタイムリーで逆転に成功しました。首位攻防3連戦の初戦は2点を追う3回裏、日本ハムが2アウトから水野達稀選手と水谷瞬選手が連打でチャンスメークすると、清宮幸太郎選手がタイムリーヒット。3連打で1点を返します。さらに郡司裕也選手が四球を選んで満塁とし、打席には4番・レイエス選手が入りました。レイエス選