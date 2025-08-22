床下から煙が出た東海道新幹線「こだま」について、JR東海はモーターの出力を制御する装置内の2つの機器の故障が原因だったと明らかにしました。東海道新幹線「こだま764号」は今月15日、米原駅を出た後、車両の床下から煙が上がり、岐阜羽島駅に停車し、20日、原因調査のために浜松工場に移動されていました。JR東海はモーターの出力を制御する「主変換装置」内にある2つの機器が故障していたことを明らかにしたうえで、主変換装