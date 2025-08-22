子どもたちの夏休みも終盤となる中、各地で最後の思い出を作る様子がみられました。水遊びや自由研究教室など夏休みならではの体験を楽しんだようです。お盆を過ぎても続く真夏のような日差し。（リポート）「きょうは夏らしい暑い1日となっています。そんな中こちらでは多くの家族連れが水遊びを楽しんでいます」水遊びを楽しむ子どもたちの声が響いた長岡市の国営越後丘陵公園。〈子ども〉「気持ちいいです」「めっちゃ気