◆日本ハム―ソフトバンク（22日、エスコンフィールド北海道）ソフトバンクの今宮健太内野手が2号ソロを放ち、通算100本塁打を達成した。中村晃の2号ソロで先制した2回2死。日本ハム先発北山亘基の152キロ直球に反応すると、打球は右翼席へ飛び込んだ。19日の西武戦（みずほペイペイドーム）で左脇腹痛から復帰し、22日が3戦目。通算1650試合、6448打席目で記念の一発が飛び出した。