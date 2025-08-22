◆日本ハム―ソフトバンク（22日、エスコンフィールド北海道）ソフトバンクの中村晃が先制の2号ソロを放った。2回1死。先発北山亘基に対してフルカウントからの8球目。内角低めの変化球をうまく拾い、右翼フェンス先にある日本ハムのブルペンに放り込んだ。中村は笑顔でダイヤモンドを一周した。北山に対しては今季、試合前まで9打数4安打と当たっており、この試合でも1打席目から相性の良さを見せつけた。また、通算1500