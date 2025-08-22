キャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」は、8月23日（土）から、サンリオキャラクターズの「アイスキャンディシリーズ」を、全国の対象店舗で発売する。【写真】小物入れにぴったりな「ミニ巾着」も！アイテム一覧■パステルカラーが涼しげ今回登場する「アイスキャンディシリーズ」は、アイスを両手で持ったマイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、あひるのペックル、ハンギョドン、こぎみゅん