子どもたちの夏休みは残りわずかです。岡山県倉敷市の図書館では小中学生らが2学期の始業式を前に宿題や勉強に励んでいます。 【写真を見る】もうすぐ新学期図書館では小中学生が夏休みの宿題ラストスパート【岡山・倉敷市】 来週月曜日（25日）に半数以上の小中学校が始業式を迎える倉敷市の図書館では、多くの小中学生が宿題などに取り組んでいました。 今年の夏も厳しい暑さのため、冷房の効いた場所で勉強しようと