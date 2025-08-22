俳優の福本莉子、FANTASTICSの八木勇征が22日、都内で行われた映画『隣のステラ』初日舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】まるで王子様＆お姫様な八木勇征と福本莉子2人のほか、同作に出演する倉悠貴、横田真悠、西垣匠、田鍋梨々花、浜野謙太、泉谷星奈、そして松本花奈監督も登場。撮影の思い出を聞かれた泉谷は「地方の撮影で誕生日会をやった時に、皆さんとドーナツとかを食べたのがすごく楽しかったです！」とにっ