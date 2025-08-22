ゲーム感覚でビジネスモデルの設計や資金調達といった「起業」を疑似体験できる教育プログラムがあります。「アントレクエスト」というもので、きのう（21日）岡山大学で小学生から大学生までの約30人が挑戦しました。 【写真を見る】ゲーム感覚で「起業」を疑似体験できる教育プログラム小学生から大学生まで約30人が挑戦【岡山】 （参加者）「コストだけかかって赤字でした。商売ってWin－Winの関係じゃな