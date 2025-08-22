元乃木坂46でタレントの佐藤楓（27）が22日までに自身のインスタグラム更新。元乃木坂46・3期生の仲良しショットを投稿した。自身のインスタグラム「夏の思い出がまた一つ増えました」とつづり、同じ乃木坂46・3期生だった与田祐希、大園桃子さんとの仲良し3ショットを投稿した。「初香川！うれしい！」と投稿を締めた。大園さんも自身のインスタグラムで「頑張るみんなを見に香川に。可愛いすぎるみんな。頑張ってて毎回