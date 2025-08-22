大阪・関西万博クウェート館の「SIDRA（シドラ）」は、砂漠と星空をテーマにした幻想的なパビリオンの世界観を引き継いだ中東料理レストラン。名物はラムマクブースやチキンマクブース、本場スイーツが美しく香り立つノンアルコールのモクテルも絶品。白を基調にした洗練された空間で、異国の風を感じながら食体験が楽しめる。そんな五感でクウェート文化を味わえる万博屈指の人気のレストランに密着。ナレーション：な