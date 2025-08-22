大阪府庁で意見交換する吉村洋文知事（左端）と大阪私立中学校高等学校連合会の草島葉子会長（右端）＝22日午後大阪府は22日、所得制限のない高校授業料無償化を巡り、私学団体と府庁で意見交換した。公費負担上限の超過分を私学側が賄い保護者負担をゼロにする制度について、団体は現行上限の年間63万円では物価高騰に対応できないとして支援拡充を要望。吉村洋文知事は「教育の質を高めるため、さまざまな方策を考える」と見直