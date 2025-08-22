嵐の櫻井翔が主演する１６日の日本テレビ「放送局占拠」は、第６話が放送された。刑事・武蔵（櫻井）が対峙する武装集団「妖（あやかし）」のリーダー「般若」の正体が、武蔵の義弟で刑事の伊吹（加藤清史郎）だと判明。警察の拠点には伊吹の経歴が映し出され、武蔵の妻で１４歳上の姉・裕子（比嘉愛未）とは別に１０歳上のもうひとりの姉・林田裕奈がいる（あるいはいた）ことが示された。初回に青鬼（菊池風磨）が持ってい