「広島−中日」（２２日、マツダスタジアム）広島のドラフト１位・佐々木泰内野手（２２）がプロ初適時打を放った。二回２死一、二塁で柳の変化球に体勢を崩されながらも、巧みなバットコントールで右前へ。二走・坂倉が生還し、先制点となった。佐々木は塁上でベンチに向かって力強くガッツポーズを披露した。７０打席目でプロ初打点もマーク。９試合連続でスタメン出場している若鯉が結果を残した。