都内の飲食店で相次いで火災が発生し、22日午後6時50分現在も消火活動が続いています。火災直後に撮影された映像では、建物が見えなくなるほど現場周辺を白い煙が覆っています。22日午後4時半ごろ、東京・大田区の飲食店から「火が出ていて隣に燃え移りそう」と近くに住む人から通報がありました。警視庁などによりますと、けが人や逃げ遅れはいないということです。現場は東急電鉄の武蔵新田駅から約150メートルの商店街で、消防