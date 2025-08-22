『ギャグマンガ日和』に登場する”変態という名の紳士”こと「クマ吉」が、ポシェットになってプライズに登場。なんと、例の“連行シーン”を再現したデザインで、ネット民がザワついちゃっているとか…… 笑。＼＃FURYUプライズ速報/クマ吉くん逮捕されポシェット#変態という名の紳士 を常に連行できちゃいます (@FURYU_prizeより引用)女の子に対し、ひたすら ストレートで陰湿な愛情表現(オブラート)で 迫るため、毎度通報されて