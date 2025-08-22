8月22日朝、新潟県加茂市下土倉でクマの目撃情報がありました。22日午前7時ごろ、加茂市下土倉の国道290号線上で「クマ1頭（体長約70センチメートルから80センチメートル）を目撃した。クマは南西方向へ逃げていった」と目撃者から通報がありました。クマが目撃された場所から近くの民家まで約200メートルで加茂市と五泉市の境界付近ということで、加茂署と加茂市役所および五泉署と五泉市役所は付近の住民に注