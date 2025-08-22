北陸三県の知事による懇談会が金沢市で開かれ、産業力の強化や人材確保について意見が交わされました。 22日に北陸経済連合会が開いた懇談会には、石川、富山、福井の3県の知事が出席しました。懇談では、3県が連携しての産業力の強化や人材確保に向け、各県での取り組みが報告されました。 また、防災人材の教育や、有事に向けて日頃から職員同士で交流することなどが提案されました。今回出た意見の実現に向けた評議会の設