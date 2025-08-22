1万人突破です。金沢21世紀美術館で開かれている「葬送のフリーレン」展。連日、石川県の内外から多くのファンが訪れ22日、その入場者数が1万人を突破しました。1万人目となった家族には、葬送のフリーレンのグッズや、テレ金ちゃんのぬいぐるみが贈られました。1万人目の入場者：「アニメで見てフリーレンがすごい好きだったのできょう来ました。すごいびっくりしたんですけどとってもうれしいです」「フリ