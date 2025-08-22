女優の菅野美穂と俳優の赤楚衛二がW主演を務める、映画『近畿地方のある場所について』(公開中)のメイキング映像が、公開された。映画『近畿地方のある場所について』8日に公開された同作は、19日時点で動員75万人、興収10億円を突破。韓国でも13日に公開され、動員数12万人を超え、2025年に韓国にて公開された実写日本映画第1位の大ヒットとなっている。さらに25日からは台湾そして今後タイでも公開を予定している。今回公開され