8月22日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）は、大竹まことが夏休みでお休み。経済学者の金子勝氏と青木理氏がパーソナリティとなり、朝日新聞の「長期金利上昇、一時１．６１０％日銀利上げ観測背景」を取り上げ、金子勝と青木理がコメントした。 ２１日の東京債券市場で長期金利の指標となる新発１０年物国債の利回りが上昇（債券価格は下落）し、一時、前日終値より０・００５％幅高い１・６１０％を