8月22日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後4時台「ニュースアップデート」のコーナーでは、「独占取材 サシで聞いた石破総理の本音」というテーマで、ジャーナリストの鈴木哲夫氏に話を伺った。 長野智子「哲夫さんは石破総理とサシでお話しされる間