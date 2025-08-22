AmazonのクラウドサービスであるAmazon Web Services(AWS)のマット・ガーマンCEOが、AIを使って若手社員を置き換えるという企業の動きに対し、「私が今まで聞いた中で最も愚かなことです」と発言しました。AIコーディングツールなどを提供するAWSのCEOがこういった発言をした件について、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsなどでも話題となっています。AWS CEO says AI replacing junior staff is 'dumbest idea' • The