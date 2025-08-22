公立中学校の運動部活動を地域のスポーツ団体などに委ねる地域展開（地域移行）で、スポーツ庁は地方自治体を対象とした相談・サポート窓口の設置やアドバイザーの派遣に乗り出す方針を固めた。関係者が22日、明らかにした。