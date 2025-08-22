きょう午後、神奈川県厚木市の圏央道で高架になっているところから作業員の男性がおよそ20メートル下に転落し、死亡しました。午後3時ごろ、神奈川県厚木市で「高速から人が落ちたかも知れない」と目撃者から110番通報がありました。警察によりますと、高架になっている圏央道で、設備点検をしていた20代くらいの作業員の男性が、車線の合流地点の隙間から20メートルほど下に落下したということです。男性は病院に運ばれましたが、