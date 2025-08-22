神戸市のマンションで住人の女性（24）が刃物で刺されて殺害された事件で、新たな情報です。警察が30代の男を殺人容疑で逮捕したことが捜査関係者への取材でわかりました。警察は、現場から逃走していた男とみて事情を聴く方針です。