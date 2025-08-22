グローバルボーイズグループ・JO1の白岩瑠姫が、27日発売の雑誌『BACKSTAGE PASS』10月号（シンコーミュージック・エンタテイメント）の表紙を飾る。【写真】バックカバーは…ぎゅっと集まり笑顔をみせるTHE SUPER FRUITデビュー5周年を迎えたJO1の白岩は、ソロで同誌初の表紙となる。声優初挑戦にして主演を務めた映画『アズワン／AS ONE』、その主題歌として“RUKI”名義で書き下ろした楽曲「巡星」の制作エピソードを軸に、